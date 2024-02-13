الجيش الإسرائيلي يبث فيديو يقول إنه يظهر يحيى السنوار داخل نفق في غزة في 10 تشرين الأول

عرض الجيش الإسرائيلي الثلاثاء للمرة الأولى مقطعًا مصورًا قال إنه يظهر زعيم حماس في قطاع غزة يحيى السنوار داخل نفق في العاشر من تشرين الأول، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل.وأشار المتحدث بإسم الجيش دانيال هغاري إلى أن المشاهد التي تظهر السنوار يسير داخل نفق مع قسم من عائلته مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة.وقال: "إنها نتيجة مطاردتنا، هذه المطاردة لن تتوقف حتى نعتقله (السنوار) حيًا أو ميتًا".