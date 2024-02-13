بايدن يندد بتصريحات ترامب "الغبية والمخزية" عن حلف شمال الأطلسي

وجه الرئيس الأميركي جو بايدن إنتقادًا شديدًا لتصريحات سلفه دونالد ترامب بشأن حلف شمال الأطلسي اليوم الثلاثاء، معتبرًا أنها تزيد من أهمية موافقة الكونغرس على تمويل جديد لدعم أوكرانيا.وقال ترامب إنه لن يرغب في حماية الدول الأعضاء في حلف الأطلسي من أي هجوم مستقبلي من روسيا إذا تأخرت مساهماتها في الحلف.ووصف بايدن هذا التصريح بأنه "خطير" و"غير أميركي".