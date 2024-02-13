مقتل 15 وإصابة 7 في تصادم عدة مركبات على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع

أعلنت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية اليوم الثلاثاء أن 15 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب سبعة آخرون في تصادم عدة مركبات في منطقة العامرية على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي السريع.