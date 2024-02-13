وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن سيغادر المستشفى

أعلن البنتاغون أنه من المقرر أن يغادر وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الثلاثاء المستشفى حيث تلقى تحت التخدير العام العلاج لمشكلة في المثانة.



وقالت نائبة المتحدث بإسم وزارة الدفاع سابرينا سينغ إن أوستن بحالة جيدة ومن المتوقع أن يخرج من المستشفى اليوم في وقت لاحق، علمًا بأن الوزير مصاب بسرطان البروستات وكان أدخل المستشفى الأحد.