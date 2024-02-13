بلينكن يتحادث هاتفيًا مع أميركي مسجون في روسيا ويتعهد العمل لإطلاق سراحه

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء أنه تحدث هاتفيًا مع العنصر السابق في مشاة البحرية المسجون في روسيا بول ويلان وتعهد بذل جهود متواصلة لإطلاق سراحه والإفراج عن الصحافي الأميركي الموقوف أيضًا في روسيا إيفان غيرشكوفيتش.



وفي كلمة أدلى بها بجانب نظيرته الكندية ميلاني جولي في ندوة حول دبلوماسية الرهائن، قال بلينكن إنه تحادث هاتفيًا مع ويلان الإثنين.



وفي الندوة التي نظمت في مركز ويلسون للدراسات والأبحاث في واشنطن، أكد بلينكن أن "جهودنا المكثفة لإعادة بول إلى الوطن مستمرة كل يوم، وستتواصل إلى أن يعود هو وإيفان غيرشكوفيتش وكل أميركي محتجز ظلما إلى أحبائهم".