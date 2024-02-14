كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشمالية أطلقت صباح اليوم صواريخ كروز عديدة قبالة سواحلها الشرقية، في حلقة جديدة من مسلسل تجارب الأسلحة التي تجريها بيونغ يانغ هذا العام.



وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إنّ "قواتنا رصدت قرابة الساعة 09,00 (02,00 ت غ) من صباح اليوم صواريخ كروز عدّة غير محدّدة فوق المياه الواقعة شمال شرق وونسان، وأجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية تجري تحليلاً مفصلاً" لهذه التجربة الصاروخية الجديدة.