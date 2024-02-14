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ثلاثة قتلى بقصف روسي على سيليدوف في شرق أوكرانيا

أخبار دولية
2024-02-14 | 00:38
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ثلاثة قتلى بقصف روسي على سيليدوف في شرق أوكرانيا
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ثلاثة قتلى بقصف روسي على سيليدوف في شرق أوكرانيا

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون بجروح في قصف روسي استهدف ليل الثلاثاء-الأربعاء مدينة سيليدوف الواقعة قرب دونيتسك في شرق أوكرانيا، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.
     
وقال المجلس البلدي لسيليدوف في منشور على تطبيق تلغرام إنّ القصف طال 9 مبان سكنية بالإضافة إلى مستشفى المدينة الواقعة على بُعد حوالي عشرين كيلومتراً غرب خط الجبهة. 
     
وكشف أنّ القصف أوقع ثلاثة قتلى أحدهم طفل و12 جريحاً بينهم 4 أطفال.
     
من جهته، قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين إنّ المدينة تعرضت للقصف مرتين، الأولى قرابة الساعة 23,30 (21,30 ت غ) من ليل الثلاثاء والثانية حوالي الساعة الأولى من فجرالأربعاء (23,00 ت غ الثلاثاء). 
     
وأعلن على تلغرام أنّه تمّ إجلاء نحو 100 مريض من مستشفى المدينة الذي تضرّر من جراء القصف إلى مستشفيات أخرى في مدينتي بوكروفسك وميرنوغراد. 
     
ولم يتّضح في الحال ما إذا كان القصف ناجماً عن صواريخ أو قنابل أو قذائف مدفعية أو طائرات مسيّرة مفخّخة.
     
وسيليدوف التي كان عدد سكانها قبل الحرب حوالي 21 ألف نسمة تقع في محيط مدينة دونيتسك الكبيرة التي تحتلّها روسيا منذ 2014.
     
بالمقابل، نقلت وكالة ريا نوفوستي للأنباء عن وزارة الدفاع في موسكو قولها إنّ الدفاعات الجوية الروسية اعترضت ليل الثلاثاء-الأربعاء طائرتين مسيّرتين أوكرانيّتين فوق منطقة بيلغورود، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، وطائرة ثالثة فوق فورونيج وستّ مسيّرات أخرى فوق البحر الأسود. 
     
وبحسب حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، فإنّ اعتراض المسيّرتين أسفر عن إصابة امرأة بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.

أخبار دولية

قتلى

قصف روسي

سيليدوف

أوكرانيا

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