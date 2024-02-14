الجمهوريون في مجلس النواب الأميركي يوجهون اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة بهدف عزله

وجّهت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي الثلاثاء اتهاماً لوزير الأمن الداخلي المسؤول عن ملف الهجرة أليخاندرو مايوركاس وأحالته إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته بهدف عزله بسبب ما تعتبره تقاعساً من جانبه في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين من المكسيك.



وأقرّ مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون توجيه اتّهامين للوزير الديمقراطي هما "الرفض المتعمّد والمنهجي" لتطبيق قانون الهجرة و"انتهاك ثقة الجمهور"، وأحاله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ حيث الغالبية للديمقراطيين الذين سيبرّئون على الأرجح مايوركاس.



وندّد الرئيس الأميركي جو بايدن باللائحة الاتهامية التي وجّهتها الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب للوزير المكلّف شؤون الهجرة أليخاندرو مايوركاس، واصفاً هذه المحاولة الرامية لعزل وزيره بأنّها "غير دستورية".



