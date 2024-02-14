موسكو تؤكد اعتراض تسع مسيّرات أوكرانية

أكدت روسيا الأربعاء أنها اعترضت ليلا تسع طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقتين روسيتين وفوق البحر الأسود.



وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت مسيّرات فوق منطقتي بيلغورود (مسيرتان) وفورونيج (مسيّرة) فضلا عن البحر الأسود (ست مسيّرات)".

