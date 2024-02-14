الجيش الأوكراني يؤكد "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة القرم

أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء أنه "دمر" سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها روسيا.



وقالت هيئة أركان الجيش عبر تلغرام: "دمرت القوات المسلحة الأوكرانية مع وحدات الاستخبارات العسكرية سفينة انزال كبيرة "سيزار كونيكوف"".



ولم تصدر وزارة الدفاع الروسية أي تعليق على هذه المسألة لكنها أكدت أنها أسقطت ست مسيّرات أوكرانية "فوق مياه البحر الأحمر".