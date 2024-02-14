السويد تتوقع موافقة المجر قريبا على انضمامها لحلف شمال الأطلسي

أعلن وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم أنه يتوقع أن توافق المجر قريبا على طلب عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي.وقال في كلمة أمام البرلمان: "نرحب باستكمال تركيا عملية التصديق، ونتوقع أن تحذو المجر حذوها قريبا".والمجر هي العضو الوحيد في حلف شمال الأطلسي الذي لم يوافق على طلب السويد للانضمام إلى الحلف.