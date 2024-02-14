القائد الجديد للجيش الأوكراني يزور المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية: الوضع "معقّد للغاية ومتوتّر"

القائد الجديد للجيش الأوكراني: نتخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتقليل خسائرنا وإنقاذ حياة جنودنا

أعلن القائد الأعلى الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي الأربعاء، أنه زار المناطق الأكثر سخونة على الجبهة الشرقية مع وزير الدفاع رستم أوميروف، حيث اعتبر أنّ الوضع على الأرض "معقّد للغاية ومتوتّر".



وقال سيرسكي عبر تطبيق "تلغرام"، إنّ "المحتلّين الروس يواصلون زيادة جهودهم كما يفوق عددهم" عدد القوات الأوكرانية.



وأضاف: "نبذل قصارى جهدنا لمنع العدو من التقدّم في أراضينا وللحفاظ على مواقعنا". وتابع: "نحن نتخذ كلّ الإجراءات الممكنة لتقليل خسائرنا وإنقاذ حياة جنودنا".



وجاء ذلك فيما أعلن الجيش الأوكراني الأربعاء "تدمير" سفينة حربية روسية قبالة شواطئ شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، والتي كانت قد ضمّتها روسيا في العام 2014.