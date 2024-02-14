قتيل في عواصف ضربت أستراليا... وانقطاع الكهرباء عن 174 ألف منزل

أدت عواصف مصحوبة برياح قوية إلى مقتل شخص فيما انقطع التيار الكهربائي عن مئات آلاف المنازل في شرق أستراليا، على ما أعلنت السلطات الأربعاء.



وضربت العواصف مناطق واسعة من مقاطعة فيكتوريا الثلاثاء مع أمطار غزيرة ورياح زادت سرعتها عن 150 كيلومترا في الساعة على ما أفادت أجهزة الطوارئ.



وقضى مربي مواش يبلغ الخمسين في العاصفة بعدما أصابته قطعة حطام عندما كان على جرار شرق ملبورن على ما قالت السلطات خلال مؤتمر صحافي.



وساهمت الرياح أيضا باتساع رقعة حرائق غابات في منطقة غرامبيانز غرب ملبورن أتت على عدد غير محدد من المنازل في هذه المدينة الصغيرة.



وفي عز العاصفة، انقطع التيار الكهربائي عن 530 ألف منزل وشركة بحسب الشركة المشغلة لسوق الطاقة الاسترالية.



ولا يزال التيار مقطوعا الأربعاء عن حوالى 174 ألف منزل وفق المصدر نفسه.



وقالت الشركة: "نظرا إلى حجم الأضرار قد نحتاج إلى أيام بل أسابيع لإعادة التيار الكهربائي إلى المتضررين كافة".



واقتلعت الرياح اسطحا وأشجارا وأعمدة كهرباء على ما ذكرت وسائل الاعلام وعلى ما أظهرت صور تم تشاركها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.



وأدى سقوط أعمدة إلى توقف أكبر مولد للكهرباء في مقاطعة فكتوريا في محطة لوي يانغ أي العاملة بالفحم التي أعيد وصلها بالشبكة.



وقالت ليلي دامبروزيو وزيرة الطاقة في مقاطعة فيتكوريا إنه "أكبر عطل في تاريخ المقاطعة".



وأدت الصواعق إلى اندلاع "حرائق عدة" في مقاطعة فيكتوريا على ما أفاد مسؤول إدارة الطوارئ ريك ناغنت.



وقالت فرق الاطفاء إنه من المبكر تحديد عدد المنازل المحترقة فيما ذكرت صحيفة "ذي آيدج" الصادرة في ملبورن أن النيران أتت على عشرين منزلا.