عباس يطالب حماس بإنجاز صفقة تبادل في قطاع غزة

دعا الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس حركة "حماس" إلى أن تنجز بسرعة صفقة تبادل في قطاع غزة، لتجنب كارثة أخرى، حسب ما أوردت وكالة وفا الفلسطينية.



وقال عباس: "نطالب حركة "حماس" بسرعة إنجاز صفقة الأسرى، لتجنيب شعبنا الفلسطينيّ ويلات وقوع كارثة أخرى لا تُحمد عقباها، ولا تقل خطورة عن نكبة عام 1948، ولتجنب هجوم الاحتلال على مدينة رفح الأمر، الذي سيؤدي إلى وقوع آلاف الضحايا والمعاناة والتشرد لأبناء شعبنا."