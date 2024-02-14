ستولتنبرغ: روسيا تكبدت خسائر كبيرة في البحر الأسود

أكّد الأمين العام لحلف شمال الأطلسيّ ينس ستولتنبرغ، إلحاق خسائر فادحة بالبحرية الروسية، في البحر الأسود، في إشارة إلى "النجاح الكبير"، الذي حققته القوات الأوكرانية.



وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحافيّ، إنّ الأوكرانيين تمكّنوا من إلحاق خسائر فادحة بالبحرية الروسية، في البحر الأسود"، من دون التعليق بشكل محدّد على السفينة الحربية الروسية "سيزار كونيكوف"، التي أعلنت كييف أنّها دمّرتها.