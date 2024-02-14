السودانيّ: لضرورة تطابق الرؤى في تنظيم سوق الطاقة تحت مظلة أوبك

أكّد رئيس الوزراء العراقيّ محمد شياع السودانيّ، خلال اجتماع مع وزير الطاقة السعوديّ الأمير عبد العزيز بن سلمان أهمية التنسيق، في المواقف وتطابق الرؤى في خصوص تنظيم سوق الطاقة وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك.