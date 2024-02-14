رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا: على المفوضية الأوروبية إجراء مراجعة لالتزام اسرائيل بحقوق الإنسان

طالب رئيسا وزراء إسبانيا وأيرلندا المفوضية الأوروبية بإجراء مراجعة عاجلة لمدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، في غزة.



وأعربا، في رسالة مشتركة نشرتها الحكومة الإسبانية، عن شعورهما بقلق عميق، إزاء تدهور الوضع في إسرائيل وفي غزة.



وقالا: "العملية العسكرية الإسرائيلية الموسعة في منطقة رفح، تشكّل تهديدًا خطيرًا ووشيكًا، على المجتمع الدوليّ التصدي له بشكل عاجل."



ولفتا إلى "ذعر السابع من تشرين الأوّل.



ودعا إلى الإفراج عن الرهائن جميعهم وإلى وقفٍ فوريّ لإطلاق النار من شأنه أن يسهّل وصول الإمدادات الإنسانية، التي تمس الحاجة إليها.