قتلى وجرحى في انهيار شرفة في كنيسة فيليبينية

قُتلت امرأة وأصيب 53 شخصًا بجروح، في انهيار شرفة، في كنيسة كاثوليكية، في الفيليبين خلال القداس، على ما أعلنت السلطات.



وتوافد ملايين الفيلبينيين إلى الكنائس بمناسبة أربعاء الرماد مع بدء فترة الصوم في هذا البلد الكاثوليكيّ الكبير، في آسيا.



وشارك نحو 400 شخص في قداس، في هذه المناسبة، عندما وقع الحادث في كنيسة القديس بطرس الرسول، في مدينة سان خوسيه دل مونتي، قرب العاصمة مانيلا على ما أعلنت جينا أيسون المسؤولة عن الدفاع المدنيّ، في المدينة.



وأصيبت امرأة تبلغ الثمانين إصابة خطرة في الصدر وتوفيت لاحقًا في المستشفى على ما أوضحت أيسون.



وانهار جزء من الشرفة ما أدى إلى سقوط بعض المشاركين إلى الطابق السفليّ، خلال القداس على ما أفاد مكتب الكوارث في المدينة وكالة فرانس برس.



واوضحت أيسون أنّه تبين لمسؤولي الأبنية في بلدية المدينة على أن الجزء المنهار من الشرفة نخره النمل الأبيض.



وأصيب الجرحى الآخرون وغالبيتهم من المسنين برضوض وجروح طفيفة بحسب المصدر نفسه.



وأمر رئيس بلدية المدينة أرتور روبيس بإغلاق الكنيسة المتضررة بينما يتم التحقق من بنيتها على ما أكدت أيسون.