الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
14
o
جبل لبنان
14
o
متن
15
o
كسروان
15
o
الشمال
16
o
الجنوب
14
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قتلى وجرحى في انهيار شرفة في كنيسة فيليبينية
أخبار دولية
2024-02-14 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قتلى وجرحى في انهيار شرفة في كنيسة فيليبينية
قُتلت امرأة وأصيب 53 شخصًا بجروح، في انهيار شرفة، في كنيسة كاثوليكية، في الفيليبين خلال القداس، على ما أعلنت السلطات.
وتوافد ملايين الفيلبينيين إلى الكنائس بمناسبة أربعاء الرماد مع بدء فترة الصوم في هذا البلد الكاثوليكيّ الكبير، في آسيا.
وشارك نحو 400 شخص في قداس، في هذه المناسبة، عندما وقع الحادث في كنيسة القديس بطرس الرسول، في مدينة سان خوسيه دل مونتي، قرب العاصمة مانيلا على ما أعلنت جينا أيسون المسؤولة عن الدفاع المدنيّ، في المدينة.
وأصيبت امرأة تبلغ الثمانين إصابة خطرة في الصدر وتوفيت لاحقًا في المستشفى على ما أوضحت أيسون.
وانهار جزء من الشرفة ما أدى إلى سقوط بعض المشاركين إلى الطابق السفليّ، خلال القداس على ما أفاد مكتب الكوارث في المدينة وكالة فرانس برس.
واوضحت أيسون أنّه تبين لمسؤولي الأبنية في بلدية المدينة على أن الجزء المنهار من الشرفة نخره النمل الأبيض.
وأصيب الجرحى الآخرون وغالبيتهم من المسنين برضوض وجروح طفيفة بحسب المصدر نفسه.
وأمر رئيس بلدية المدينة أرتور روبيس بإغلاق الكنيسة المتضررة بينما يتم التحقق من بنيتها على ما أكدت أيسون.
آخر الأخبار
أخبار دولية
وجرحى
انهيار
كنيسة
فيليبينية
التالي
بوتين يصدر قانونًا لمصادرة أصول منتقدي الجيش
اردوغان في القاهرة في أول زيارة منذ أكثر من عقد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-09
قتلى وجرحى بانهيار منجم للذهب في نيجيريا
أخبار دولية
2023-12-09
قتلى وجرحى بانهيار منجم للذهب في نيجيريا
0
أخبار دولية
2024-02-13
قتلى وجرحى بإطلاق نار في محطة للمترو في نيويورك
أخبار دولية
2024-02-13
قتلى وجرحى بإطلاق نار في محطة للمترو في نيويورك
0
أخبار دولية
2024-02-12
ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 68 شخصا
أخبار دولية
2024-02-12
ارتفاع عدد قتلى الانهيار الأرضي في الفلبين إلى 68 شخصا
0
أخبار دولية
2024-02-09
قتلى وجرحى في مواجهات في الهند
أخبار دولية
2024-02-09
قتلى وجرحى في مواجهات في الهند
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:03
وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية
أخبار دولية
14:03
وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية
0
أخبار دولية
13:46
السوداني يبحث مع رئيس الجمهورية وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية
أخبار دولية
13:46
السوداني يبحث مع رئيس الجمهورية وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2024-02-13
ارتفاع بأسعار المحروقات..
اقتصاد
2024-02-13
ارتفاع بأسعار المحروقات..
0
أمن وقضاء
2023-12-12
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2023-12-12
توقيف 3 أشخاص في منطقتي جبل محسن والفرزل لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أخبار لبنان
2024-02-10
عبد اللهيان يحذر من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان: سيكون "اليوم الأخير" لنتنياهو
أخبار لبنان
2024-02-10
عبد اللهيان يحذر من اتخاذ إسرائيل أي خطوات نحو حرب شاملة على لبنان: سيكون "اليوم الأخير" لنتنياهو
0
صحة وتغذية
2023-10-28
هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
صحة وتغذية
2023-10-28
هذا ما يحدث عند إطفاء الشموع على كعكة عيد ميلادك... الأمر مثير للاشمئزاز!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
0
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تواصل توافد الحشود للقاء الحريري في بيت الوسط... فماذا في مرحلة ما بعد الظهر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:33
تواصل توافد الحشود للقاء الحريري في بيت الوسط... فماذا في مرحلة ما بعد الظهر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"هاتفك هو العميل" قالها السيد... فما مدى هذه العمالة جغرفيًا وتكنولوجيًا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
"هاتفك هو العميل" قالها السيد... فما مدى هذه العمالة جغرفيًا وتكنولوجيًا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
2
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
3
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
4
خبر عاجل
01:27
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
خبر عاجل
01:27
التحكم المروري: تصادم بين عدد من المركبات محلة أنفاق المطار باتجاه بيروت والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة
5
حال الطقس
00:55
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
00:55
سلسلة من المنخفضات الجوية الرطبة والباردة بدأت بالتأثير على لبنان... إليكم تفاصيل الطقس
6
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
7
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
منوعات
16:01
رفض الوقوف للعلم الفلسطيني في مسرح بريطاني... ما حصل له لم يكن متوقعاً!
8
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More