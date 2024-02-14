الكرملين: إنتقادات ترامب لحلف شمال الأطلسي "ليست جديدة"

أوضح الكرملين الأربعاء أن شكوى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من عدم إنفاق بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) نسبة 2% من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع "ليست بالشيء الجديد".وأثارت تصريحات ترامب إنتقادات شديدة من الرئيس الأميركي جو بايدن بعدما أشار المرشح الجمهوري للإنتخابات الرئاسية 2024 إلى أنه سيشجع روسيا على مهاجمة الحلفاء الذين لم يفوا بإلتزاماتهم المالية.وقال المتحدث بإسم الكرملين دميتري بيسكوف لوسائل إعلام: "كانت هذه إحدى رسائل ترامب الرئيسية التي استخدمها في علاقاته مع أعضاء الحلف".وأضاف: "في الواقع، كان يتحدث باستمرار عن نسبة 2% هذه... لذلك لا يوجد شيء جديد في نهجه تجاه هذه المسألة".