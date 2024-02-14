برابوو سوبيانتو يعلن فوزه في الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية في إندونيسيا

أعلن وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو فوزه في الجولة الأولى من الإنتخابات في الأرخبيل الأربعاء بعدما أشارت النتائج الأولية إلى أنه في طريقه ليصبح رئيس أكبر قوة إقتصادية في جنوب شرق آسيا.



وقال أمام حشد في وسط جاكرتا: "في كل الحسابات والإستطلاعات، تظهر الأرقام فوز برابوو-جبران من جولة واحدة. يجب أن يشكل هذا الإنتصار إنتصارًا لجميع الإندونيسيين"، في إشارة إلى المرشح لمنصب نائب الرئيس جبران راكابومينغ راكا.