أوستن: الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا

أكّد وزير الدفاع الأميركيّ لويد أوستن أنّ الولايات المتحدة لن تتراجع عن دعمها لأوكرانيا في الأجلين القريب والبعيد.



وأكّد ذلك رغم نفاد تمويل إدارة الرئيس الأميركيّ جو بايدن لكييف ورغم وجود عوائق، أمام طلب تمويل إضافيّ في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون.



ولم يذكر أوستن حزمة دعم عسكريّ بقيمة 95.34 مليار دولار لأوكرانيا ولحلفاء آخرين لم يعتمدها مجلس النواب.