أردوغان يبدي استعدادا للتعاون مع مصر في إعادة إعمار غزة

أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة مستعدة للعمل مع القاهرة على إعادة إعمار غزة، وتعهد بزيادة التجارة مع مصر إلى 15 مليار دولار في الأمد القصير.



وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة خلال زيارة له إلى مصر.