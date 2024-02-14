بريطانيا تطالب بضمانات مطلقة...

تطالب بريطانيا بضمانات مطلقة على أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لن تستعين بموظفين يريدون مهاجمة إسرائيل، وفق ما قال وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد كاميرون.



وقال ذلك، بعد مزاعم اشتراك بعض موظفي الوكالة في عنف السابع من تشرين الأول.