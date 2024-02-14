نتنياهو: إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس الغريبة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو أنّ لم تقدّم حركة "حماس" عرضًا جديدًا في شأن اتفاق الرهائن، في غزة، خلال المحادثات، التي جرت، في القاهرة هذا الأسبوع.



وأكّد، في بيان، أنّ إسرائيل لن توافق على مطالبها الحالية.



وقال: "إسرائيل لم تتلق أي اقتراح جديد من "حماس" للإفراج عن الرهائن."



وأضاف: "إسرائيل لن تستسلم لمطالب "حماس" الغريبة وتغيير مواقفها هو فقط ما سيجعل من الممكن المضي قدمًا في المفاوضات."

في اطار متصل، انتقل وفد من عائلات من الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" في غزة، إلى هولندا، لتقديمِ شكوى إلى المحكمةِ الجنائيةِ الدولية ضد قادةِ حركة "حماس" في لاهاي.



وتأتي هذه الشكوة بتهمةِ الإبادةِ الجَماعية والخطف.



وقالت هيئةُ البثِ الإسرائيلية إنّ الوفدَ الذي يضم حوالى 100 ممثل من المتوقع أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا، قرب المحكمةِ الجنائية الدولية، في لاهاي.