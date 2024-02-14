ماكرون يبلغ نتنياهو معارضته لهجوم إسرائيلي محتمل في رفح

أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيس عبر في خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته الشديدة لهجوم عسكري إسرائيلي محتمل على رفح بجنوب غزة.



وقال المكتب في بيان: "هذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية أكبر حجما وإلى نزوح قسري للسكان، وهو ما سيشكل انتهاكا لحقوق الإنسان الدولية ويزيد من خطر التصعيد الإقليمي".