الأمم المتحدة تدعو إلى إنهاء "دوامة التصعيد الخطيرة" في اليمن

دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ إلى التحرّك فورًا من أجل إنهاء "دوامة التصعيد الخطيرة" في اليمن في سياق خطر على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.



وشدّد غروندبرغ في خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على ضرورة "إيجاد مخرج من دوامة التصعيد الخطيرة"، مطالبًا بـ"خفض التصعيد على المستوى الإقليمي" وداعيًا الأطراف اليمنية إلى وقف التحريض العلني والامتناع عن استغلال الوضع العسكري في اليمن.