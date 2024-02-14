إسرائيل توافق على خدمة ستارلينك في مستشفى ميداني بغزة

أعلنت إسرائيل أنها وافقت على تشغيل خدمة ستارلينك في مستشفى ميداني بقطاع غزة وبإسرائيل لأول مرة.



وقالت وزارة الاتصالات الإسرائيلية في بيان: "وافقت السلطات الأمنية الإسرائيلية على توفير خدمة ستارلينك في المستشفى الميداني الإماراتي العامل في رفح".