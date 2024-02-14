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المالكي اتهم نتنياهو بأنه لا يكترث إلا لبقائه السياسيّ

أخبار دولية
2024-02-14 | 12:52
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المالكي اتهم نتنياهو بأنه لا يكترث إلا لبقائه السياسيّ
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المالكي اتهم نتنياهو بأنه لا يكترث إلا لبقائه السياسيّ

اتهم وزير الخارجية الفلسطينيّ رياض المالكي رئيس الوزراء الاسرائيليّ بنيامين نتنياهو بأنه لا يكترث إلا لبقائه السياسيّ في وقت تبدو فيه محاولات إنهاء الصراع في غزة غير حاسمة.

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