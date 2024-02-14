سوليفان: الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل الوفاء بتعهداتها

أعلن مستشار الأمن القوميّ الأميركيّ في البيت الأبيض، جيك سوليفان للصحافيين أنّ الولايات المتحدة تتوقع من إسرائيل الوفاء بتعهداتها في السماح لشحنة من الطحين (الدقيق) بالدخول إلى غزة.



وجاء رد سوليفان على سؤال عن تقرير لأكسيوس ورد فيه أنّ الحكومة الإسرائيلية تعرقل دخول شحنة طحين بتمويل أميركيّ إلى القطاع.