نتنياهو يتوعد بعملية "قوية" في رفح بعد السماح للمدنيين بمغادرتها

توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعملية "قوية" في رفح "بعد" السماح للسكان المدنيين بمغادرة المدينة الواقعة في الطرف الجنوبي من قطاع غزة المحاصر.وقال نتنياهو في رسالة على حسابه الرسمي على تطبيق "تليغرام": سنقاتل حتى النصر الكامل، وهو ما يتضمن تحركا قويا في رفح، وذلك بعد السماح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق القتال".