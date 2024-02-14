السوداني يبحث مع رئيس الجمهورية وجود التحالف الدولي على الأراضي العراقية

إلتقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مساء اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية العراقية عبد اللطيف جمال رشيد، حيث جرى بحث مجمل التطورات السياسية والأمنية والإقتصادية في العراق والمنطقة، فضلًا عن إستعراض عمل الحكومة وجهودها في تنفيذ برنامجها، بما يتضمنه من أولويات تعمل على تحسين الأوضاع الخدمية والمعيشية لجميع العراقيين.وشهد اللقاء التأكيد المشترك على ضرورة تضافر الجهود بين الجميع من أجل المضي قدمًا لإنجاز الإستحقاقات الدستورية، وإدامة الإستقرار الأمني والسياسي، وإستكمال عملية البناء الإقتصادي والتنموي في العراق.وجرت مناقشة ملف وجود التحالف الدولي على الأرض العراقية، ونتائج اللقاءات التي عقدت بين الجانبين في هذا الشأن، حيث تم التأكيد على دعم إجراءات الحكومة في إنهاء وجود التحالف والإنتقال إلى العلاقة الثنائية مع الدول الأعضاء فيه.كما تطرق اللقاء إلى العلاقة بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وأهمية إستمرار اللقاءات والمشاورات للوصول إلى تفاهمات تفضي لحلول جذرية لعدد من الملفات والقضايا التنفيذية والإجرائية المشتركة، إستنادًا إلى الدستور والقانون والمصلحة العليا للبلاد.