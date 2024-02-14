وزيرة خارجية ألمانيا: أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية

رأى وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن أي هجوم إسرائيلي على رفح سيكون كارثة إنسانية.



وقال بيربوك في مؤتمر صحفي في القدس خلال زيارتها إلى إسرائيل: "ينتظر 1.3 مليون شخص هناك في مساحة صغيرة للغاية. ليس لهم في الواقع أي مكان آخر يذهبون إليه الآن".



واضاف: "إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما على رفح في هذه الظروف، سيكون ذلك كارثة إنسانية".





