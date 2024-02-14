أميركا تفرض عقوبات على شركة تابعة للمركزي الإيراني وكيانات أخرى

أعلنت الولايات المتحدة أنها فرضت عقوبات على شركة تابعة للبنك المركزي الإيراني وكيانين مقرهما الإمارات العربية المتحدة وكيان مقره تركيا وثلاثة أفراد للتورط في تهريب تكنولوجيا أميركية.



وقالت وزارة الخزانة في بيان: "تستهدف هذه العقوبات ثلاثة أفراد وأربعة كيانات مرتبطة بشراء تكنولوجيا أميركية متطورة ليستخدمها البنك المركزي الإيراني بما ينتهك قيود وعقوبات التصدير الأميركية".



وأشارت الوزارة في البيان إلى أن البنك المركزي الإيراني نفسه خاضع لعقوبات بسبب تقديم الدعم المالي لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وأن حزب الله أيضا مشمول بالعقوبات.



وتمثل العقوبات أحدث جهود من واشنطن لمعاقبة طهران التي يهاجم وكلاؤها في العراق ولبنان وسوريا واليمن وقطاع غزة أهدافا أميركية وإسرائيلية.





