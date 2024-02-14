استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كوبا وكوريا الجنوبية

أعلنت كوبا الحليف التقليدي لكوريا الشمالية، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوريا الجنوبية.



وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان: "في 14 شباط 2024، عادت العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بين جمهورية كوبا وجمهورية كوريا".



وجرى استئناف هذه العلاقات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك من خلال تبادل مذكرات دبلوماسية بين ممثلي البلدين، بحسب البيان.