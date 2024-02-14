الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار صاروخ أرض-بحر

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على تجربة لاختبار صاروخ أرض-بحر جديد.



ونقلت الوكالة عن كيم قوله إن كوريا الجنوبية تنتهك سيادة كوريا الشمالية بإصرارها على "خط الحد الشمالي"، وهو خط ترسيم الحدود البحرية بين الكوريتين.