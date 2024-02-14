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إسرائيل: جنوب أفريقيا تخدم حماس بمسعاها أمس في المحكمة الدولية

أخبار دولية
2024-02-14 | 17:01
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إسرائيل: جنوب أفريقيا تخدم حماس بمسعاها أمس في المحكمة الدولية
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إسرائيل: جنوب أفريقيا تخدم حماس بمسعاها أمس في المحكمة الدولية

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن أحدث طلب قدمته جنوب أفريقيا إلى المحكمة الدولية ضد هجوم إسرائيلي محتمل على جنوب قطاع غزة يخدم حركة "حماس" ويمثل محاولة لمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وطلبت جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء من محكمة العدل الدولية النظر في ما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ليئور حياة: "تواصل جنوب أفريقيا تمثيل مصالح "حماس" وتحاول حرمان إسرائيل من الحق الأساسي في الدفاع عن نفسها ومواطنيها".

وقال حياة في تصريحات على منصة "إكس": "إسرائيل ملتزمة بالقانون الدولي، بما في ذلك تسهيل نقل المساعدات الإنسانية ومنع الإضرار بالأبرياء، بينما يندس إرهابيو حماس وسط السكان المدنيين في قطاع غزة ويحتجزون 134 رهينة".

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