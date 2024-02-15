كندا وأستراليا ونيوزيلندا دعت إلى وقف فوريّ لإطلاق النار في غزة

دعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا إلى وقف فوريّ لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة، وفقًا لبيان مشترك صدر ردًا على تقارير عن العملية العسكرية الإسرائيلية المزمعة، في رفح.