مقتل عدد من المهاجرين إثر انقلاب قاربهم قبالة بنما

انقلب قارب ينقل مهاجرين قبالة سواحل بنما على البحر الكاريبي، وفق ما أعلنت السلطات الأربعاء، ما أسفر عن مقتل عدد غير معروف من الركاب.



وغرق القارب فجرا قبالة منطقة أدغال دارين غاب التي تفصل بين كولومبيا وبنما، وعبرها عدد قياسي من المهاجرين من أميركا الجنوبية العام الماضي.



وقالت شرطة الحدود إنه تم إرسال دوريات للبحث عن الضحايا والناجين المحتملين بعد "ورود معلومات عن العثور على جثث مهاجرين".



وذكرت شبكة تلفزيون "تي في إن" أن أربعة على الأقل لقوا حتفهم من بين حوالى 25 راكبا، لكن لم يصدر تأكيد رسمي للعدد.



وقالت متحدثة باسم دائرة الحدود البنمية لوكالة فرانس برس: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات عن ناجين" أو جنسيات الضحايا.



وأضافت: "لسنا متأكدين أيضا من عدد الأشخاص الذين كانوا على متن القارب لأنه كان يقوم بنشاط غير قانوني، الاتجار بالبشر".



ويمر آلاف المهاجرين من أميركا الجنوبية، ومعظمهم من الفنزويليين الفارين من الأزمة والفقر في بلدهم، عبر بنما في رحلة محفوفة بالمخاطر شمالا نحو حدود الولايات المتحدة.



ويدخل معظمهم ينما عبر أدغال دارين غاب سيرا على الأقدام من كولومبيا، ثم يواصلون طريقهم عبر بقية أميركا الوسطى والمكسيك.



ودخل قرابة 520 ألف مهاجر بنما عام 2023 عبر دارين - وهو رقم قياسي جديد - من بينهم نحو 120 ألف قاصر، وفق الحكومة البنمية.



وأعلنت سلطات بنما في أيلول، سلسلة من الإجراءات لمحاولة احتواء الزيادة في الهجرة، شملت تكثيف عمليات ترحيل الأشخاص الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني.

