أوكرانيا ترصد إقلاع قاذفات استراتيجية روسية

حذّر الجيش الأوكرانيّ من أنّ مجموعة من القاذفات الروسية أقلعت من قاعدة في روسيا، ما يشكل تهديدًا بحصول ضربات جوية.



وقالت القوات الجوية الأوكرانية في منشور على تليغرام: "سُجّل إقلاع عدة طائرات من طراز "تو-95 ام اس" من مطار أولينيا (منطقة مورمانسك في الاتحاد الروسيّ)."



وكانت القوات الجوية قد رصدت أيضًا إقلاع القاذفات الاستراتيجية، التي يعود تاريخ صنعها إلى الحقبة السوفياتية في وقت سابق من هذا الشهر وفي كانون الثاني.