قتيل و21 جريحا في إطلاق نار خلال تجمع حاشد بمدينة كانساس الأميركية

قتل شخص وأصيب 21 آخرون على الأقل في إطلاق نار خلال تجمع حاشد الأربعاء للاحتفال بفوز فريق كانساس سيتي تشيفز بلقب دوري كرة القدم الأميركية، وفق ما أفادت إدارة الإطفاء بالمدينة الواقعة في ولاية ميزوري.



وقال رئيس إدارة الإطفاء في كانساس روس غرونديسان في مؤتمر صحافي: "هناك ثمانية أشخاص اعتبرناهم في خطر، وسبعة مصابون بإصابات تهدد حياتهم، وستة إصاباتهم طفيفة".



وفي وقت سابق، قالت متحدثة باسم مستشفى ميرسي للأطفال لوكالة فرانس برس إن المنشأة تعالج 12 شخصا على الأقل، 11 منهم أطفال، تسعة منهم أصيبوا بطلقات نارية.



ووفق شرطة مدينة كانساس، وقع إطلاق النار قرب موقف سيارات وتم توقيف ثلاثة أشخاص.



وقال شاهد العيان جون أوكونور لصحيفة كانساس سيتي ستار: "اعتقدت أنها ألعاب نارية"، موضحا أنه سمع "ما بين 15 و20 طلقة خلال وقت وجيز".



وانتشر عناصر الشرطة بأعداد كبيرة في مكان الحادث، وطوقوا مسرح الجريمة.



واحتفل عشرات الآلاف من المشجعين بفريق تشيفز، وساروا في شوارع مدينة كانساس للاحتفال بفوزهم الأحد بلقب دوري كرة القدم الأميركية.



وقال فريق كرة القدم الأميركية في بيان: "نشعر بحزن حقيقي بسبب أعمال العنف الطائشة التي وقعت خارج محطة يونيون في ختام الموكب والتجمع اليوم".