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زيارة غير معلنة إلى إسرائيل...

أخبار دولية
2024-02-15 | 00:44
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زيارة غير معلنة إلى إسرائيل...
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زيارة غير معلنة إلى إسرائيل...

أفاد مكتب التحقيقات الفدراليّ الأميركيّ "أف بي آي" أنّ مديره كريسوفر راي قام بزيارة غير معلنة إلى إسرائيل للقاء مسؤولين في أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية، وسط الحرب ضد حركة "حماس". 
     
والتقى راي أيضًا عملاء من وكالته متمركزين، في تل أبيب، وفقا لبيان صادر عن الوكالة الأميركية.

وأكّد على أهمية عملهم الذي يتعلق بحركة "حماس" الفلسطينية و"حزب الله".
     
وكرر دعم الـ"أف بي آي" لإسرائيل في أعقاب هجمات 7 تشرين الأول.
     
وقال إنّ شراكة مكتب التحقيقات الفدراليّ مع النظراء الإسرائيليين طويلة الأمد ووثيقة وقوية.

وأضاف: "واثق من أن التقارب بين وكالاتنا ساهم في قدرتنا على التحرك بسرعة كبيرة ردًا على هذه الهجمات."

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