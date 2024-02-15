تصدٍ أوكرانيّ لهجوم روسيّ على كييف

تصدّت الدفاعات الجوية الأوكرانية لهجوم صاروخيّ شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية، وفق ما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو.



وحثّ السكان على البقاء في الملاجئ.



وأفاد شهود من رويترز بوقوع عدة انفجارات في مناطق مختلفة من كييف.