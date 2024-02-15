بايدن يمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "حماية قانونية" من الترحيل لمدة 18 شهرا

مستشار الأمن القومي: بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في غزة

منح الرئيس الأميركي جو بايدن حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا، وفق ما أعلن البيت الابيض، فيما يواجه بايدن غضبا متزايدا بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات.



وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في قطاع غزة.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو ستة آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.



وتأتي هذه الخطوة فيما يحاول البيت الأبيض نزع فتيل الغضب المتزايد بين الناخبين بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، خشية أن تضر بفرص بايدن في الفوز بولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني.



وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول والهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة، "تدهورت بشكل كبير" الظروف الإنسانية هناك وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى.



وقال: "بينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا: "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة".