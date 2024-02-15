الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
20
o
الجنوب
17
o
البقاع
11
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بايدن يمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "حماية قانونية" من الترحيل لمدة 18 شهرا
أخبار دولية
2024-02-15 | 01:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بايدن يمنح الفلسطينيين في الولايات المتحدة "حماية قانونية" من الترحيل لمدة 18 شهرا
مستشار الأمن القومي: بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في غزة
منح الرئيس الأميركي جو بايدن حماية قانونية للفلسطينيين في الولايات المتحدة من الترحيل لمدة 18 شهرا، وفق ما أعلن البيت الابيض، فيما يواجه بايدن غضبا متزايدا بسبب دعمه للهجوم الإسرائيلي على غزة في عام الانتخابات.
وقال مستشار الأمن القومي جايك ساليفان إن بايدن وقع مرسوما يحظر ترحيل الفلسطينيين "في ضوء النزاع المستمر والاحتياجات الإنسانية" في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الحماية تنطبق على نحو ستة آلاف فلسطيني بموجب قانون يسمح للمهاجرين بالبقاء في الولايات المتحدة إذا كانت أوطانهم تعاني من أزمة.
وتأتي هذه الخطوة فيما يحاول البيت الأبيض نزع فتيل الغضب المتزايد بين الناخبين بشأن الحرب الإسرائيلية في غزة، خشية أن تضر بفرص بايدن في الفوز بولاية ثانية في انتخابات تشرين الثاني.
وجاء في مرسوم بايدن أنه بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول والهجوم العسكري الإسرائيلي في غزة، "تدهورت بشكل كبير" الظروف الإنسانية هناك وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى.
وقال: "بينما أواصل التركيز على تحسين الوضع الإنساني، لا يزال العديد من المدنيين في خطر"، مضيفا: "لذلك فإنني أوجّه بتأجيل ترحيل عدد من الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة".
أخبار دولية
بايدن
الفلسطينيين
الولايات المتحدة
الترحيل
التالي
طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مستودعا للنفط بمنطقة كورسك الروسية
تصدٍ أوكرانيّ لهجوم روسيّ على كييف
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
آخر الأخبار
17:13
البيت الأبيض: بايدن يوقع مذكرة يوجه فيها بتأجيل نقل بعض الفلسطينيين الموجودين في الولايات المتحدة
0
أخبار دولية
2024-02-12
بايدن: الولايات المتحدة تعمل على اتفاق في شأن الرهائن بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2024-02-12
بايدن: الولايات المتحدة تعمل على اتفاق في شأن الرهائن بين إسرائيل وحماس
0
أخبار دولية
2024-01-28
بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة "سترد" بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن
أخبار دولية
2024-01-28
بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة "سترد" بعد مقتل الجنود الأميركيين في الأردن
0
أخبار دولية
2024-01-13
بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
أخبار دولية
2024-01-13
بايدن: الولايات المتحدة سلمت رسالة لإيران بشأن هجمات الحوثيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
03:18
روسيا تطلق 26 صاروخا على أوكرانيا ليلا
أخبار دولية
03:18
روسيا تطلق 26 صاروخا على أوكرانيا ليلا
0
أخبار دولية
02:48
مسؤول إيراني: سنرد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لنا
أخبار دولية
02:48
مسؤول إيراني: سنرد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لنا
0
أخبار دولية
02:29
طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مستودعا للنفط بمنطقة كورسك الروسية
أخبار دولية
02:29
طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مستودعا للنفط بمنطقة كورسك الروسية
0
أخبار دولية
01:00
تصدٍ أوكرانيّ لهجوم روسيّ على كييف
أخبار دولية
01:00
تصدٍ أوكرانيّ لهجوم روسيّ على كييف
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
02:00
شركة أميركية ترجئ إطلاق مركبة لها إلى القمر... وهذه التفاصيل!
علوم وتكنولوجيا
02:00
شركة أميركية ترجئ إطلاق مركبة لها إلى القمر... وهذه التفاصيل!
0
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
0
أخبار لبنان
02:30
قتيل وجرحى في حادث سير في الصرفند
أخبار لبنان
02:30
قتيل وجرحى في حادث سير في الصرفند
0
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-13
مقدمة النشرة المسائية 13-02-2024
مقدمة نشرة الاخبار
2024-02-13
مقدمة النشرة المسائية 13-02-2024
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
أخبار لبنان
02:49
حصيلة غير نهائية لشهداء النبطية... كم بلغ عددهم حتى الساعة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
تقارير نشرة الاخبار
14:23
اندونيسيا تنتخب وتجذب العرب والعالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:45
قمة الحكومات في دبي: الذكاء الاصطناعي فرصة امام العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
تقارير نشرة الاخبار
13:41
الحريري لجمهوره: ما في شي بيمشي من دونكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
عودة ليالي الأبطال... انتصاران لكل من ريال مدريد ومانشيستر سيتي ومواجهات نارية في سهرة الليلة
0
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
أخبار دولية
13:40
تل أبيب تسحب وفدها من التفاوض وتحذر من قرب إنطلاق معركة رفح
0
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
أخبار دولية
13:38
هل فعلًا وجدت إسرائيل السنوار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:35
محمد سويد نازح خسر تعب العمر بثوان قليلة... قصته تحاكي الآلاف من أبناء القرى الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ماذا جرى بين مصر وتركيا في عيد الحب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
فنّ
05:52
ظهور نادر لإبنة نيكول سابا ويوسف الخال... أصبحت شابة! (فيديو)
2
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
منوعات
05:30
تزوجت من طبيب نسائي ولم يستطيعا الانجاب ولكن عشقهما تغلب على كل الصعاب... قصة حب ملهمة لثنائي لبناني (خاص)
3
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
خبر عاجل
12:29
سعد الحريري لـ"الحدث": يجب علينا اليوم الوقوف مع أهل وأطفال غزة وعدم إبعاد المشهد عنها أما في السياسة فأنا لن أعود عن قراري وكما قلت "كل شي بوقتو حلو"
4
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
خبر عاجل
10:45
ميقاتي يدرس التراجع عن طرح مشروع قانون إعادة الإنتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف
5
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
أخبار لبنان
16:26
شهداء وجرحى في الغارة الاسرائيلية على النبطية
6
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
فنّ
05:45
زواج محمود عامر في سنّ الـ 69... وفارق العمر بينه وبين زوجته يشعل الانترنت
7
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
فنّ
05:02
حصل ما لم يكن في الحسبان... العريس سحب الميكروفون من ناصيف زيتون في حفل الزفاف (فيديو)
8
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
آخر الأخبار
08:39
غانتس: المسؤول عن إطلاق الصواريخ من لبنان ليس حزب الله فقط بل دولة لبنان والرد سيأتي قريبًا وبقوة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More