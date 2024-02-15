طائرة مسيرة أوكرانية تضرب مستودعا للنفط بمنطقة كورسك الروسية

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية اليوم عبر تطبيق تيليغرام، أن طائرة مسيرة أوكرانية نفذت هجوما على مستودع لتخزين النفط في المنطقة، مما أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة.



وأكد الحاكم رومان ستاروفويت أن الهجوم لم يسفر عن إصابات.