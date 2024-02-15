مسؤول إيراني: سنرد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لنا

أكد المستشار القانوني للرئيس الإيراني لوسائل إعلام رسمية اليوم، أن البلاد سترد بالمثل إذا تم احتجاز سفن تابعة لها، وذلك ردا على بيان سابق لوزارة العدل الأميركية.



وأصدرت وزارة العدل الأميركية هذا الشهر بيانا أعلنت فيه احتجاز أكثر من 500 ألف برميل من الوقود الإيراني بهدف تقويض "الشبكة المالية للحرس الثوري".



وقال المستشار القانوني محمد دهقان: "إذا تم احتجاز أي سفينة إيرانية فسوف نرد بالمثل والمسار القانوني ليس مغلقا في هذا الصدد"، مشيرا الى أنه لا يستطيع تأكيد ما إذا كانت السلطات الأميركية قد احتجزت سفينة إيرانية أم لا.