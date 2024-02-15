روسيا تطلق 26 صاروخا على أوكرانيا ليلا

الجيش الأوكراني يؤكد أنه أسقط 13 من أصل الصواريخ الـ26

أطلقت روسيا ليل الأربعاء - الخميس 26 صاروخا على أوكرانيا، حسبما أفاد سلاح الجو الأوكراني، فيما قُتلت امرأة تبلغ 66 عاما في مدينة تشوغويف بمنطقة خاركيف بشمال شرق البلد.



وأكّد الجيش الأوكراني أنه أسقط 13 من أصل الصواريخ الـ26، فيما أفاد مكتب المدعي العام بمقتل "امرأة تبلغ 66 عاما وتدمير مبنى سكني بالكامل" في تشوغويف.