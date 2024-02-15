لازاريني: مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني أنّ مصروفات الوكالة ستصبح أكبر من إيراداتها بداية من الشهر المقبل.



وأوضح أنّ المشكلات المالية ستتفاقم في نيسان، ما لم يُستأنف التمويل، الذي علقته بعض الدول.



وقال لمحطة آر.تي.إي الأيرلندية، قبل اجتماع، في دبلن، مع وزير خارجية البلاد: "سنصل إلى تدفق نقديّ بالسالب اعتبارًا من آذار."



وأضاف لازاريني: "ثم ستتسارع الوتيرة في نيسان، ما لم يُلغى تجميد هذه المساهمات."