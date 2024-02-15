رئيس الوزراء الأرمني يتهم أذربيجان بالسعي لـ"حرب شاملة" مع أرمينيا

اتهم رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان الخميس أذربيجان بالسعي لـ"حرب شاملة" مع أرمينيا بعد يومين من اشتباكات دامية جديدة على الحدود بين البلدين القوقازيين.



وقال باشينيان خلال اجتماع وزاري: "تظهر تحليلاتنا أن أذربيجان تريد شن أعمال عسكرية في مناطق معينة من الحدود مع احتمال حدوث تصعيد عسكري قد يتحول إلى حرب شاملة ضد أرمينيا".