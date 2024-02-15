وزير الخارجية الإيطاليّ: الرد الإسرائيليّ على هجمات حماس تجاوز التناسب لكنه لا يصل إلى مستوى الإبادة الجماعية

أكّد وزير الخارجية الإيطاليّ أنطونيو تاياني أنّ إسرائيل تقتل عددًا كبيرًا للغاية من المدنيين في عمليتها العسكرية، في قطاع غزة.



وقال لمحطة كانالي 5 التلفزيونية الإيطالية إنّ الرد الإسرائيليّ على هجمات السابع من تشرين الأول تجاوز التناسب في بعض الأحيان، لكنه لا يصل بأيّ حال لمستوى الإبادة الجماعية.