تركيا تواصل عمليات البحث عن مفقودين بعد غرق سفينة شحن

ذكرت وكالة الأناضول للأنباء أن فرق الإنقاذ التركية تواصل البحث عن ستة مفقودين من أفراد طاقم سفينة شحن يبلغ طولها 69 مترا غرقت في بحر مرمرة قبالة ساحل شمال غرب تركيا اليوم الخميس.



وقال محمود دميرطاش حاكم إقليم بورصة للوكالة إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة، ويعتقد أن أفراد الطاقم المفقودين مواطنون أتراك.